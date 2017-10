India a Rusko uskutočnia prvé spoločné cvičenie ozbrojených zložiek

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 17. októbra (TASR) - India a Rusko zorganizujú po prvý raz spoločné vojenské cvičenie svojich pozemných, námorných a leteckých zložiek. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Obe krajiny uskutočňujú každoročné spoločné námorné cvičenia, ale manévre všetkých vojenských zložiek sa budú konať prvýkrát.Vojenské cvičenie Indra-2017, nazvané po hinduistickom bohu hromu a dažďa, sa bude konať od 19. do 29. októbra vo vojenskej oblasti na východe Ruska. Vyhlásilo to indické ministerstvo obrany bez uvedenia presnej lokácie cvičení. Názov cvičenia je zároveň aj skratkou oboch krajín.Tieto manévreUviedol to šéf integrovaného štábu ozbrojených zložiek Indie Satiš Dua.Indický kontingent bude pozostávať z 350 vojakov, 80 príslušníkov letectva, dvoch lietadiel a fregaty. Rusko na manévre vyšle 1000 vojakov.Vojenské cvičenie sa okrem iného zameria aj na súčinnosť oboch armád a zriadenie spoločných veliteľských a kontrolných štruktúr, dodalo indické ministerstvo obrany.