Naí Dillí 13. januára (TASR) - India doviezla minulý rok rekordné množstvo ropy z Iránu, vďaka zrušeniu sankcií proti arabskej krajine za jej jadrový program.Irán sa tak v roku 2016 stal štvrtým najväčším dodávateľom ropy do Indie, zatiaľ čo ešte v predchádzajúcom roku 2015 bol siedmy. Ale pred zavedením sankcií bol dokonca druhý.India, ktorá je tretím najväčším spotrebiteľom ropy na svete, vlani zvýšila import komodity z Iránu na približne 473.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne z 208.300 barelov/deň v roku 2015. A v decembri 2016 stúpol import iránskej ropy do Indie dokonca až na 546.600 barelov denne.Podľa údajov, ktoré získala agentúra Reuters, import ropy z Iránu do Indie dosiahol vlani najvyššiu úroveň za minimálne šesť rokov.Celkovo India vlani nakúpila od viacerých dodávateľov 4,3 milióna barelov ropy denne, čo je o 7,4 % viac ako v roku 2015. Najviac ropy pritom doviezla z krajín na Blízkom východe: zo Saudskej Arábie, Iránu a Iraku. Podiel Iránu na indickom importe ropy sa minulý rok zvýšil na 11 % z predvlaňajších 5 %. Najväčším dodávateľom ropy do Indie však zostala Saudská Arábia. Druhá priečka patrí Venezuele a tretia Iraku.