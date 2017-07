Indické úrady zhabali rekordný kontraband heroínu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 30. júla (TASR) - Indická pobrežná stráž dnes oznámila, že zhabala 1,5 tony heroínu v hodnote takmer 546 miliónov dolárov. Kontraband prevážala obchodná loď. Príslušné úrady tvrdia, že ide o dosiaľ najväčšiu zásielku drog zhabanú na území krajiny, uvádza agentúra Reuters.K nálezu narkotík došlo v sobotu pri pobreží západoindického štátu Gudžarát. Plavidlo, ktoré hliadka prenasledovala, bolo dnes odtiahnuté do prístavu v meste Pórbandar. Úrady zatkli neuvedený počet podozrivých osôb, ktoré bude vypočúvať pobrežná stráž, polícia, ako aj spravodajská služba.Indické zákony ukladajú, že ktokoľvek, kto je prichytený pri pašovaní alebo prechovávaní narkotík, je umiestnený do vyšetrovacej väzby bez možnosti kaucie.Minulý rok polícia v inom západoindickom štáte Maháraštra skonfiškovala 18,5 tony efedrínu, látky používanej na výrobu drogy metamfetamín, v hodnote 311 miliónov dolárov.V roku 2013 polícia v štáte Goa, známom svojimi letoviskami, zadržala 45-ročného Brita, ktorý mal pri sebe viac než štyri kilogramy amfetamínu v hodnote 330.000 dolárov.Počet prípadov zhabania heroínu sa v Indii za uplynulé roky zvýšil, vyplýva z údajov Úradu pre kontrolu narkotík (NCB). Heroín, pochádzajúci najmä z Afganistanu a pašovaný cez susedný Pakistan, si cestu do Indie razí cez sporný severoindický štát Kašmír a pobrežné hraničné pásma na západe.