Indického premiéra Módího privítali v Londýne demonštranti

Na snímke sprava britská premiérka Theresa Mayová a indický premiér Naréndra Módí počas stretnutia na Downing Street 10 v Londýne 18. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. apríla (TASR) - Stovky rozhorčených demonštrantov privítali v stredu v Londýne indického premiéra Naréndru Módího, kritizujúc ho za narastajúcu vlnu sexuálneho násilia v jeho krajine. Demonštranti sa zhromaždili pred budovou parlamentu a na ulici Downing Street, kde Módí prišiel na rokovanie s britskou premiérkou Theresou Mayovou.Protestujúci držali v rukách transparenty so sloganmi akopribližuje agentúra Reuters. Módí neskôr uviedol, že prípady znásilnenia sú v IndiiDodal, že to vrhá na krajinu hanbu a vyzval na odhalenie páchateľov.Rozruch vyvolali najmä dva nedávne prípady znásilnenia a vraždy neplnoletých dievčat. Sexuálne násilie voči ženám je v Indii politicky vypätou záležitosťou. Časté sú tam demonštrácie poukazujúce na zlyhanie úradov pri ochrane žien.uviedol právnik indického pôvodu Navindra Singh, ktorý žije v Británii.Takmer 40 percent obetí znásilnenia v Indii tvoria deti. V roku 2016 sa tu odohralo 40.000 ohlásených znásilnení, čo je oproti roku 2012 nárast o 60 percent, uvádza Reuters. Organizácie bojujúce za práva žien však tvrdia, že tieto štatistiky sú stále hrubo podhodnocované.Módí, hinduistický nacionalista, ktorý je vo svojej vlasti považovaný za rozdeľujúcu postavu, absolvuje už svoju druhú oficiálnu návštevu Británie. V minulosti však mal zákaz vstupu do Británie vzhľadom na svoj údajný podiel viny na nepokojoch, ktoré si v roku 2002 vyžiadali približne 1000 mŕtvych. Módí bol vtedy guvernérom štátu Gudžarát.