Indický kňaz, ktorého väznili v Jemene, odmieta tvrdenia o týraní

Vatikán 16. septembra (TASR) - Katolícky kňaz z Indie, ktorý bol tento týždeň po 18 mesiacoch zajatia v Jemene prepustený na slobodu, hovorí, že mu počas jeho väznenia nebolo nikdy fyzicky ubližované - a to ani napriek tomu, že jeho únoscovia, požadujúci výkupné, na niektorých videozáznamoch predstierali, že ho bijú.Ako píše agentúra AP, reverend Tom Ažannalil dnes novinárom povedal, že ho jeho únoscoviaIndické úrady oznámili ešte v utorok, že Ažannalil bol prepustený a prevezený do Vatikánu. Don A.F. Artime - predstavený rádu saleziánov, do ktorého páter Tom Ažannalil patrí - uviedol, že nemajú vedomosti o tom, že by bolo zaňho zaplatené nejaké výkupné.Ažannalil schudol počas svojho zajatia okolo 30 kilogramov a celkovo zoslabol. Povedal však, že jeho väznitelia mu zohnali tablety na cukrovku, ktorou trpí, a dokonca ho nabádali, aby vnútri objektu, kde bol zavretý, cvičil.Pátra Ažannalila z juhoindického zväzového štátu Kérala uniesli ozbrojenci patriaci k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS) začiatkom vlaňajšieho marca v jemenskom meste Aden pri útoku na starobinec prevádzkovaný charitou Misionárok lásky Matky Terezy. Pri útoku bolo zabitých 16 ľudí vrátane štyroch mníšok.