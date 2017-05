Indický premiér začal návštevu Nemecka, stretol sa s Merkelovou

Na snímke vpravo nemecká kancelárka Angela Merkelová a indický premiér Naréndra Módí počas stretnutia počas stretnutia na zámku v meste Meseberg asi 70 km severne od Berlína 29. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. mája (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí odštartoval dnes dvojdňovú návštevu Nemecka. Na zámku Meseberg neďaleko Berlína ho privítala nemecká kancelárka Angela Merkelová.Premiér a kancelárka majú v utorok na programe formálne bilaterálne rokovania. Hlavnými témami týchto rozhovorov by podľa informácií agentúry DPA mali byť investície, spolupráca v oblasti vedy a energetiky, ako aj boj proti terorizmu.Módí v posolstve zverejnenom na svojej oficiálnej webovej stránke napísal, že touto návštevou sav indicko-nemeckom strategickom partnerstve.Merkelová a Módí, ktorí sa zúčastnia na spoločnom obchodnom summite, by mali tiež hovoriť o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou. Vyjednávania o tomto dohovore sa zastavili v roku 2013.Nemecko je v rámci Európskej únie najväčším obchodným partnerom Indie.Módí sa po svojej návšteve Nemecka presunie do Španielska, Ruska a Francúzska.