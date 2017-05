Indonéziania budú protestovať za uväzneného politika aj v noci

Stovky ľudí sa 9. mája 2017 zišli na proteste pred mestským úradom v Jakarte, aby vyjadrili podporu odchádzajúcemu kresťanskému guvernérovi hlavného mesta Indonézie menom Basuki Tjahaja Purnama, ktorého súd poslal na dva roky do väzenia za údajnú urážku islamu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 12. mája (TASR) - Uväznenie kresťanského guvernéra Jakarty pre urážku islamu vyvolalo v Indonézii prívaly hnevu a na jeho podporu. Nočné tiché protesty so sviečkami v rukách sa v mestách rozsiahleho súostrovia konajú od utorka, kedy bol Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama uznaný vinným a odsúdený na dva roky väzenia.Niekoľkomesačné rozsiahle protesty islamských konzervatívcov proti Ahokovi a neočakávane vysoký trest, ktorý dostal, podrývajú povesť Indonézie ako krajiny uplatňujúcej umiernenú formu islamu.Indonézania v zahraničí sa zišli na nočných tichých protestoch so sviečkami v mestách ako je Amsterdam, kanadské Toronto či austrálske Melbourne.Ahoka presunuli do väzenia mimo hlavné mesto po tom, ako sa pri prísne stráženom väzení v Jakarte, kde bol pôvodne umiestnený, zhromaždili v utorok tisíce jeho stúpencov.