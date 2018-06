Indonézske úrady zvýšili počet nezvestných po potopení trajektu na 166

Indonézsky vyhľadávací a záchranný tím nesie obeť trajektu, ktorý sa potápa v prístave Tigaras v jazere Toba. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 20. júna (TASR) - Po potopení trajektu na obľúbenom jazere Toba na indonézskom ostrove Sumatra v pondelok večer je stále nezvestných 166 ľudí. V stredu o tom informovali indonézski predstavitelia. To je oveľa vyšší počet, než sa pôvodne predpokladalo, napísala tlačová agentúra AP.Prevádzkovatelia plavidla nevyhotovili zoznam pasažierov a predstavitelia pre krízové situácie niekoľkokrát zvýšili počet ľudí vezúcich sa na trajekte. Rozrušení príbuzní, ktorí prichádzali k jazeru na severe Sumatry, poskytovali úradom informácie. Predstavitelia v utorok vyhlásili, že nezvestných je 94 ľudí, ale očakávali zvýšenie tohto počtu.V pondelok večer pri bezprostrednom zásahu sa podarilo zachrániť iba 18 osôb a potvrdená bola smrť jedného človeka.Reportér tlačovej agentúry Associated Press (AP) bol v stredu ráno svedkom, ako záchranári prevážali telo k sanitke na brehu jazera.Žiaľom ovládaní príbuzní súrili záchranné služby, aby pátranie urýchlili.Nehody trajektov sú v Indonézii, tvorenej veľkým súostrovím, časté, a to najmä počas islamského sviatku íd al-fitr, ktorý pripadol na minulý týždeň. Milióny ľudí vtedy cestuje po celej krajine do svojich domovov alebo za príbuznými. V indonézštine sa tento sviatok nazýva Hari Raya Puasa.Jazero Toba sa nachádza v sopečnom kráteri a je obľúbenou turistickou destináciou. S dĺžkou 100 kilometrov a šírkou 30 kilometrov ide o najväčšie jazero v Indonézii a zároveň najväčšie jazero vulkanického charakteru na svete. Má priemernú hĺbku 500 metrov. Uprostred jazera je ostrov Samosir.