Indská opozičná líderka Sonia Gándhíová je opäť v nemocnici

Sonia Gándhíová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 28. októbra (TASR) - Vplyvnú indickú političku Soniu Gándhíovú, ktorá predsedá opozičnej strane Indický národný kongres (INC), v piatok letecky dopravili do nemocnice v Naí Dillí po tom, ako musela zo zdravotných dôvodov prerušiť rekreačný pobyt v meste Šimla na severe krajiny. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na správu tlačovej služby Press Trust of India.Podľa vyjadrenia šéfa Nemocnice Gangu Ráma v indickej metropole, kde Gándhíovú hospitalizovali, ide len o žalúdočnú nevoľnosť a pacientka bola prijatá na pozorovanie.V súčasnosti 70-ročná Gándhíová mala zdravotné ťažkosti aj v minulosti, jej strana však dlhodobo nezverejňuje podrobnosti o jej stave. V roku 2011 sa šéfka INC podrobila chirurgickému zákroku v Spojených štátoch, kam sa odvtedy pravidelne vracia na kontroly. V marci 2016 zase skrátila politický míting na severe Indie pre vysokú horúčku, na čo bola niekoľko dní hospitalizovaná v Naí Dillí.Rodená Talianka Gándhíová je vdovou po bývalom premiérovi Radžívovi Gándhím, ktorého zavraždili v roku 1991. Po manželovej smrti vstúpila do politiky a od roku 1998 je predsedníčkou INC. Po dvoch volebných obdobiach pri moci počas jej predsedníctva INC porazila v roku 2014 vo voľbách hinduistická Indická ľudová strana (NJP) súčasného premiéra Naréndru Módího.