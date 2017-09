INESS: Byrokratické povinnosti zaberú podnikateľom jeden mesiac

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 29. septembra (TASR) - Množstvo administratívnej záťaže pre podnikateľov na Slovensku výraznejšie neklesá. Priemerný malý podnikateľ totiž strávi na Slovensku ročne jeden celý pracovný mesiac spĺňaním byrokratických povinností. Ukázal to najnovší Byrokratický index, ktorý pripravil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (Iness).Index je zostavený na základe modelového príkladu malej výrobnej firmy so štyrmi zamestnancami, ktorá sa musí popasovať s byrokratickými povinnosťami počas roka, ak chce splniť všetky zákonné povinnosti.uviedol na dnešnej tlačovej konferencii analytik inštitútu Martin Vlachynský. Oproti vlaňajšku došlo k zlepšeniu o jednu hodinu, keď ubudla jedna povinnosť z oblasti odpadového hospodárstva.skonštatoval Vlachynský. Celkové náklady spojené s byrokraciou pre podnikateľa predstavujú 1651 eur.Index ukazuje aj to, o koľko stúpli podnikateľom náklady spojené s jednotlivými byrokratickými povinnosťami. Ročné náklady kvôli rastúcej priemernej mzde stúpli napríklad o 56 eur. Časovo najnáročnejšou bola povinnosť týkajúca sa mzdových otázok a administratívnych pracovných povinností, ktoré dosiahli 38 hodín.doplnil Vlachynský.Do merania byrokratickej záťaže sa zapojila aj Česká republika a Bulharsko. Pre slovenských podnikateľov môže byť potešujúce, že v oboch týchto krajinách musia podnikatelia stráviť o niečo viac času, aby splnili zákonné povinnosti. Ako však upozornil Vlachynský, na Slovensku majú podnikatelia pred sebou najvyšší počet povinností a aj najvyššie ročné náklady.Prezident Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimír Sirotka upozornil, že na Slovensku je zhruba 98 % malých podnikov s 9 až 20 zamestnancami.podotkol Sirotka. Vymenoval niekoľko oblastí, ktoré podnikatelia považujú za problematické z hľadiska byrokracie. Sú nimi napríklad veľký počet noviel v oblasti podnikania počas roka, podnikateľov trápi aj roztrieštenosť platieb a termínov, dlhodobá nevymožiteľnosť práva, viacnásobné predkladanie dokladov, zložitosť odhlasovania a prihlasovania dohodárov, za problematické považuje aj transferové oceňovanie, či zmenené podmienky odpisovania majetku.dodal Sirotka.