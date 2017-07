INESS: Program ĽSNS by priniesol deficit financií 6,3 miliardy eur

Róbert Chovanculiak Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 12. júla (TASR) – Keby sa opozičnej strane Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) podarilo zrealizovať svoj program v tomto roku, výsledkom by bol deficit verejných financií vo výške 6,3 miliardy eur. Ukázala to analýza, ktorú uskutočnil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Strana pritom sľubuje vyrovnaný rozpočet.vysvetlil analytik INESS Róbert Chovanculiak.Príkladom takýchto populistov je podľa neho strana Mariana Kotlebu ĽSNS. Vo svojom programe sľubuje zvyšovať populárne, ale zároveň drahé výdavky na dôchodky, politiku nezamestnanosti, dotácie do poľnohospodárstva či výdavky na obranu. Naopak, šetriť sľubuje z celkového pohľadu len v zanedbateľných výdavkoch, ako je napríklad zníženie poslancov zo 150 na 100, zrušenie financovania politických strán z verejných zdrojov alebo zrušenie poplatku do NATO. Okrem toho sľubuje strana znížiť dane na 15 %, pripomenul analytik.upozornil Chovanculiak. Takáto suma dnes podľa neho putuje na financovanie základného a stredného školstva plus na celé zdravotníctvo.dodal.V analýze ďalej uvádza, že ĽSNS navyše plánuje opustiť EÚ a NATO, s čím by boli spojené nutné investičné výdavky na obranu vo výške 7 miliárd eur. Okrem toho chce strana zoštátňovať strategické podniky, čo by vyžadovalo ďalšie investície vo výške asi 4 miliardy eur.tvrdí INESS.