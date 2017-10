Inflácia v Nemecku sa v septembri udržala na úrovni 1,8 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 13. októbra (TASR) - Miera inflácie sa v Nemecku udržala v septembri na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Uviedol to dnes nemecký štatistický úrad, ktorý zverejnil konečné údaje, pričom potvrdil predbežný odhad.Spotrebiteľské ceny v Nemecku vzrástli v septembri medziročne o 1,8 %. To znamená rovnaké tempo rastu ako v auguste. Výsledok, ktorý predstavuje najvyššiu úroveň inflácie od apríla, keď dosiahla 2 %, zároveň znamená potvrdenie predbežného odhadu. Ten štatistický úrad zverejnil 28. septembra.Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,1 %. Aj v tomto prípade bol potvrdený rýchly odhad.Aj harmonizovaný index spotrebiteľských cien vzrástol medziročne o 1,8 %, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci. Medzimesačne sa HICP v septembri nemenil. To znamená potvrdenie predbežného odhadu z konca septembra.