Informácie o holokauste aj zo Slovenska ponúka nový internetový portál

Bratislava 9. februára (TASR) – Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) sa zapojilo do európskych projektov, v rámci ktorých poskytuje informácie o problematike holokaustu na Slovensku.Pre TASR to dnes uviedol Ján Hlavinka z DSH.Narážal tak na projekty Európska infraštruktúra pre výskum holokaustu (European Holocaust Research Infrastructure - EHRI) a Jeruša (Yerusha) do ktorých sa DSH zapojilo v roku 2015.konštatoval Hlavinka.Jedným z hlavných výstupov spolupráce je online portál EHRI, ktorý ponúka správu o dejinách konkrétnej krajiny v období holokaustu a jeho archívoch. Je to bezplatný a voľne prístupný portál, na ktorom sú v súčasnosti zverejnené informácie k viac ako 1900 organizáciám z rôznych krajín, ako aj 230.000 opisov konkrétnych fondov a zbierok s informáciami.Riaditeľka DSH Monika Vrzgulová uviedla, že stredisko vypracováva opisy jednotlivých archívnych fondov a zbierok zo Slovenska.dodala.Voľne dostupné informácie budú primárne určené pre historikov, využiť ich však môže i bežný užívateľ.uzavrel Hlavinka.Projekt EHRI sa zameriava na podporu výskumu holokaustu a na vývoj nových metód a pomôcok. Spolupracuje na ňom viac ako 20 partnerských organizácií zo 17 krajín. Projekt Jeruša sa zameriava na židovské archívne dokumenty týkajúce sa rokov 1848-1938. Zapojilo sa do neho doteraz 14 európskych krajín vrátane Slovenska. Jeho zámerom je zhromažďovanie a zverejňovanie informácií o dostupných prameňoch k moderným európskym židovským dejinám a kultúre.