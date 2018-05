Informácie o testovaní liekov nájdu pacienti v novej online poradni

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Do klinických skúšaní sa ročne zapojí okolo 9000 Slovákov. Pacienti sa po novom budú môcť k informáciám o testovaní liekov dostať vďaka bezplatnej online poradni, ktorú zriadila Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Projekt spúšťa v spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacientov SR.Poradňa zriadená v rámci webovej stránky AIFP má uľahčiť pacientom a lekárom hľadanie informácií o aktuálnych klinických skúšaniach prebiehajúcich na Slovensku a tiež zjednodušiť proces prepojenia pacienta a jeho lekára s výskumnými centrami.hovorí Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka AIFP.Pacient vyplní na stránke formulár, na základe ktorého mu budú vyhľadané prebiehajúce klinické skúšania so zreteľom na jeho diagnózu z nezávislých a verejne dostupných zdrojov.vysvetlila Slezáková.Súčasťou spätného e-mailu z poradne bude jedna príloha určená lekárovi, ktorý následne pomôže pacientovi kontaktovať sa na príslušné centrum a zhodnotiť s danými odborníkmi, či je, alebo nie je vhodným pre účasť v prebiehajúcom skúšaní.ozrejmila výkonná riaditeľka AIFP.Klinické skúšanie prebieha v niekoľkých fázach za prísnych podmienok. Jeho cieľom je dokázať efektívnosť a bezpečnosť lieku či liečebného postupu. Bez toho by regulátory liek pre použitie v bežnej praxi neschválili. Kým sa nový liek uvedie na trh, prejde 12 až 13 rokov.zhrnula Slezáková.Farmaceutické firmy testujú na Slovensku najčastejšie lieky na liečbu nádorov, ochorení tráviaceho traktu či cukrovky. Takisto na neurologické, reumatické, srdcové či infekčné ochorenia, ukazujú štatistiky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.