Iniciatíva chce lepšie podmienky pre matky, čo nemajú deti v jasliach

Bratislava 1. júna (TASR) - Zvýšenie rodičovského príspevku, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia rodín s deťmi či zastavenie štátnych kampaní cielených na zvyšovanie zamestnanosti matiek malých detí žiadajú od vlády a premiéra Roberta Fica (Smer-SD) signatári výzvy Mama je lepšia ako jasle. Za 20 dní ju podporilo 15.000 ľudí a 40 rôznych organizácií. Mamičky ju dnes odovzdali na Úrade vlády SR.hovorí Renáta Ocilková z občianskeho združenia Ženy ženám.Zástupcom iniciatívy sa nepáčia ani pripravované reformy na zvýšenie zamestnanosti matiek detí do troch rokov, vrátane plánu investovať viac ako 40 miliónov eur do budovania jaslí.skonštatovala matka Marta Glossová. Viac by podľa nej privítali podporu matiek na rodičovskej dovolenke a pri ich postupnom návrate do práce po jej skončení.zhrnula Eva Grey, mama štyroch detí. Ako poznamenala ďalšia z mamičiek Annamária Cerovská, možnosť starať sa o deti v prvých rokoch života závidia Slovensku aj v zahraničí.Iniciatíva pripomína, že nesmeruje proti rodinám, ktorých deti chodia do jaslí, ale proti politike, ktorá preferuje jasle pred osobnou starostlivosťou matiek o deti.uzavrela Ocilková.