Iniciatíva Chceme veriť bude pripomienkovať zmeny v Policajnom zbore

Spomienka na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Iniciatíva Chceme veriť, ktorá vznikla po smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, bude pripomienkovať návrh zmien v Policajnom zbore (PZ) SR predstavený Ministerstvom vnútra (MV) SR. Uviedli to členovia iniciatívy Pavel Sibyla a Zuzana Števulová. Okrem iného budú žiadať, aby súčasťou komisie na výber nového prezidenta PZ bol aj člen, ktorý zabezpečí verejnú kontrolu.Iniciatíva pritom víta legislatívny návrh, ktorý predložilo MV do pripomienkovania a ktorý zavádza výberové konanie na post policajného prezidenta, ďalších policajných funkcionárov a mení aj proces výberu šéfa policajnej inšpekcie.uviedla Števulová, ktorá je riaditeľkou Ligy za ľudské práva.Predstavený návrh počíta s tým, že v sedemčlennej komisii bude mať dvoch zástupcov minister vnútra, po jednom členovi generálny prokurátor, policajný prezident, riaditeľ policajnej inšpekcie, rektor Akadémie PZ a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov PZ. Podľa Števulovej by však mal byť tento okruh širší, čím by sa zaviedol prvok verejnej kontroly.priblížila.Sibyla zhodnotil, že návrh obsahuje rad pozitívnych zmienvysvetlil. Takúto súčasnú situáciu podľa neho posúva novela ďalej, posun vidí v tom, že PZ už nemá patriť niektorej politickej strane a nemá sa meniť jeho vedenie s každými parlamentnými voľbami.menoval niektoré z pozitív.Aj Sibyla v návrhu vidí veci na diskusiu, napríklad navrhované sedemročné funkčné obdobie policajného prezidenta, kde je otázkou, či nie je príliš dlhé. Podľa riaditeľa Nadácie Zastavme korupciu by tiež mohli zmeny siahať hlbšie ako len k voľbe policajného prezidenta.vidí Sibyla nerovnosť v právomociach policajného prezidenta a v podľa neho stále pomerne veľkých kompetenciách MV.