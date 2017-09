INICIATÍVA:Strany chcú strednú Európu stotožnenú s európskou identitou

Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Bratislava 18. septembra (TASR) – Boj za inú strednú Európu, stotožnenú so svojou európskou identitou a hodnotami a s ambíciou postaviť sa do čela obnovy európskeho projektu namiesto hádzania polien pod nohy. Taký je jeden z cieľov iniciatívy Nová stredná Európa, ktorej spoločné vyhlásenie dnes v Bratislave podpísali zástupcovia politických hnutí Momentum z Maďarska, NEOS z Rakúska, Nowoczesna z Poľska a Progresívneho Slovenska. Ich predstavitelia sa stretli pri príležitosti Ideovej konferencie Progresívneho Slovenska.uvádza sa vo vyhlásení, podľa ktorého veľká časť kontinentu sa snaží posunúť európsky projekt vpred, zatiaľ čo stredoeurópsky región sa obracia dovnútra, neistý si svojím miestom a rolou v Európe.vyhlásil líder Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko.Podľa rakúskej europoslankyne a členky hnutia NEOS Angeliky Mlinar je možné s proeurópskym postojom vyhrať voľby. Krajiny strednej Európy si podľa nej uvedomujú, že demokracia, vláda práva a ľudské práva nie sú vytesané do kameňa a treba za ne bojovať.dodala.vyhlásil jeho podpredseda Tamás Soproni, podľa ktorého je pre nich ako opozičnú stranu dôležité nájsť spojencov v regióne a bojovať za európsku víziu.Poľský zástupca Ryszard Petru z hnutia Nowoczesna považuje Vyšehradskú štvorku za mŕtvu a nefunkčnú.uviedol. Je podľa neho dôležité, že hnutia, ktoré podpísali spoločné vyhlásenie, chcú zdieľať hodnoty tolerancie, prosperity a ďalšie európske hodnoty.Podľa deklarácie treba prekonať predstavu, že záujmy a potreby strednej Európy sú v protiklade so záujmom západnej Európy alebo sa od nich líšia. Vyhlásenie tiež varuje pred bezpečnostnými hrozbami vyplývajúcimi z expanzívnych ambícií Ruska alebo z terorizmu, a upozorňuje na dlhodobé výzvy súvisiace so zmenou klímy, migračnými tokmi alebo technologickými rozvratmi, ktoré sa dajú zvládnuť iba spoločne.Politické hnutia vo vyhlásení deklarujú záujem o budúcu spoluprácu, dialóg, prepájanie kampaní, formulovanie stanovísk a spoločnú politickú činnosť.