Iniciatíva To dá rozum kritizuje Národný program rozvoja výchovy

Na archívnej snímke poslanec NR SR Martin Poliačik (nezaradený). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) – Plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) zatiaľ vyzerá dobre, ale ukáže sa, či zostane len na papieri alebo budú všetci pracovať na tom, aby sa vytvorili nástroje na jeho realizáciu v praxi. Uviedol to v piatok po predstavení východísk a cieľov NPRVaV nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Poliačik.Poslanca teší, že sa nadviazalo na prácu na dokumente Učiace sa Slovensko.povedal Poliačik. Naopak, chýba mu to, že ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) zatiaľ nepovedala, ako sa bude dať program implementovať.dodal.Zmeny vo vzdelávaní, zvlášť zásadnejšieho charakteru, musia byť podľa iniciatívy To dá rozum postavené na podrobných zisteniach z praxe podrobených kvalitnej analýze.tvrdí iniciatíva vo svojom vyhlásení. Zároveň poznamenali, že sú presvedčení, že nie je v záujme občanov Slovenska podstupovať ďalšiu zmenu, ktorá neprináša skutočné riešenie zlej situácie nášho vzdelávacieho systému.dodali vo svojom vyhlásení.NPRVaV sa bude skladať z troch strategických cieľov (kvalita, dostupnosť a modernizácia), ale aj zo 150 opatrení. Ku konkrétnym opatreniam sa Lubyová v piatok zatiaľ vyjadrovať nechcela. Opatrenia v NPRVaV vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, programového vyhlásenia vlády SR a správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča (Smer-SD).Komplexný program NPRVaV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR.dodala Lubyová s tým, že ide o sumu na nasledujúcich desať rokov.