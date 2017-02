Ilustračná snímka Foto: TASR/ Štefan Puškáš Foto: TASR/ Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. februára (TASR) – Iniciatíva Zastavme hazard presadzuje absolútny zákaz herní v Bratislave. Sprísnenie regulácie hazardu by podľa nej bolo nefunkčné, pretože bratislavskí mestskí poslanci nedokážu regulovať počet herní v meste, ak povolia čo len jednu kategóriu budov.informoval TASR Anton Chromík z iniciatívy Zastavme hazard.Zákon podľa jeho slov nerozlišuje medzi päťhviezdičkovým hotelom a jednohviezdičkovým penziónom. Podľa Chromíka je otázne, kto zakáže majiteľom herní, aby sa presťahovali alebo si prekolaudovali priestory na malé penzióny s novými herňami.tvrdí.Iniciatíva Zastavme hazard reaguje na Asociáciu zábavy a hier a Asociáciu prevádzkovateľov videohier, podľa ktorých samospráve pribudli kompetencie na regulovanie prevádzok, preto mestské zastupiteľstvo nemusí toto podnikanie zakazovať plošne, ale môže rozhodnúť, v akých typoch budov herne zakáže.tvrdia asociácie s tým, že tieto peniaze poputujú k ilegálnym prevádzkovateľom. V prípade prijatia úplného zákazu hazardných hier v Bratislave plánujú ich prevádzkovatelia podniknúť právne kroky.Hlavné mesto navrhuje absolútny zákaz hazardu na svojom území. Herne nechce ani tam, kde to v súčasnosti povoľuje novela zákona o hazardných hrách. Nachádzať by sa tak nemohli ani v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách pre obchod, kultúru či na verejnú zábavu. Takýto zákaz mesto definovalo v návrhu VZN, o ktorom by mali rozhodovať bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok 16. februára.