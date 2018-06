Iniesta nevylúčil pokračovanie v reprezentácii, rozhodne sa po MS

Andres Iniesta. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 6. júna (TASR) - Španielsky futbalista Andres Iniesta absolvuje na MS v Rusku svoj posledný svetový šampionát, reprezentačnú kariéru však možno ešte neukončí. Zároveň pripúšťa, že po odchode z FC Barcelona do japonského klubu Vissel Kobe bude ťažšie získať miesto v národnom tíme.Tridsaťštyriročného stredopoliara nominoval tréner Španielska Julen Lopetegui na MS do Ruska. Pre Iniestu by to mala byť posledná veľká akcia v reprezentačnom výbere.citoval Iniestove slová portál goal.com. "Nevylučujem pokračovanie reprezentačnej kariéry, ale viem, že to po odchode z Barcelony bude ťažšie," dodal.Potvrdil však, že MS v Rusku budú jeho posledné.Iniestu nedávno ocenil nový premiér Pedro Sanchez, udelil mu veľký kríž kráľovského rádu za športové zásluhy, čo je najvyššie športové vyznamenanie v Španielsku.