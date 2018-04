Iniesta oznámil svoj koniec v FC Barcelona. Hrať bude mimo Európy

Barcelona 27. apríla (TASR) - Španielsky futbalista Andres Iniesta nebude v nasledujúcej sezóne pokračovať v FC Barcelona. Katalánsky tím sa jeho kapitán rozhodol opustiť po šestnástich sezónach, pričom jeho kroky by podľa španielskych médií mali viesť do Číny. Svoje rozhodnutie oznámil na piatkovej tlačovej konferencii.





Čoskoro 34-ročný stredopoliar má údajne namierené do klubu Čchung-čching Tang-taj Li-fan, záujem o jeho služby prejavil aj Manchester City. Hráč však prestup do tímu anglického majstra dementoval, na druhej strane zatiaľ nepotvrdil odchod do Číny. "Zatiaľ ešte nechcem hovoriť, kam povedú moje kroky. Rozhodnem sa po skončení sezóny. Prezradiť môžem iba to, že to bude mimo Európy. Nechcem totiž zažiť situáciu, že by som niekedy mal nastúpiť proti Barcelone," vyhlásil Iniesta, ktorý sa na tlačovej konferencii neubránil slzám. V jednej sále počúvali slová barcelonskej legendy aj jeho rodinní príslušníci, kluboví funkcionári a spoluhráči, ktorými tiež lomcovali emócie."Chcem oznámiť, že táto sezóna je pre mňa posledná v FC Barcelona. Je to pre mňa ťažké, pretože som tu strávil celý futbalový život. Toto rozhodnutie vo mne zrelo dlhý čas, radil som sa aj s rodinou, všetko som dôkladne zvážil. Bolo pre mňa cťou obliekať dres najlepšieho klubu na svete dlhých 22 rokov. Ďakujem Barcelone a jej akadémii La Masia za to, aký som hráč i človek," dodal Iniesta, ktorý za Barcelonu odohral 669 súťažných zápasov.Na Camp Nou prišiel z Albacete, keď mal dvanásť rokov, a získal v drese "Barcy" zatiaľ 31 významných trofejí. Na dosah má ďalšiu, keď Barcelona môže prísť o titul v španielskej lige len pri zhluku nečakaných výsledkov. Okrem toho sa Iniesta vyprofiloval na lídra národného tímu, s ktorým v roku 2010 vyhral titul majstra sveta a dvakrát triumfoval na európskom šampionáte (2008, 2012).