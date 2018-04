Inklúziu marginalizovaných rómskych komunít podporia národné projekty

Na snímke splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Bratislava 25. apríla (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a jeho úrad sa v roku 2017 venoval rozbehu štyroch národných projektov, realizujúcich opatrenia zamerané na začlenenie marginalizovaných rómskych komunít do majoritnej spoločnosti. Vyplýva to zo správy o činnosti splnomocnenca a jeho úradu v minulom roku, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie.uvádzajú autori správy. Tú na rokovanie vlády predložil premiér Peter Pellegrini(Smer-SD), v súčasnosti povereným riadením Ministerstva vnútra (MV) SR, pod ktoré úrad rómskeho splnomocnenca patrí.Autori správy poukazujú i na to, že v závere roka inicioval rezort vnútra i výzvu zameranú na podporu predprimárneho vzdelávania rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.Pri implementovaní Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 predložil v roku 2017 Ravaszov úrad vláde aktualizované akčné plány tohto základného strategického materiálu, týkajúce sa oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti i zdravia.uvádza sa v materiáli.V dokumente sa bilancuje aj realizovaná výzva MV na predkladanie žiadostí o podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Za rok 2017 bolo podporených celkovo 88 projektov v celkovej výške dotácie 517.200 eur. Schválené žiadosti sa týkali rekonštrukcie nájomných bytov či technickej infraštruktúry v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, taktiež výchovno-vzdelávacích projektov pre mladých Rómov i budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.Správa takisto informuje, že v roku 2017 splnomocnenec Ravasz osobne navštívil 69 lokalít s marginalizovanými rómskymi komunitami.Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má celoslovenskú pôsobnosť aj prostredníctvom regionálnych kancelárií v mestách Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník. K 31. decembru 2017 bol celkový počet zamestnancov úradu 76, z toho 32 v Bratislave a 44 na regionálnych pracoviskách.