Inkluzívne vzdelávanie má zlepšiť stratégiu začlenenia Rómov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) – Kroky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v oblasti inkluzívneho vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa odvíjajú od schválenej Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Pripomína to tlačový odbor ministerstva v reakcii na vyhlásenie mimovládnych organizácií, že školský rezort v oblasti vzdelávania rómskych detí fatálne zlyháva a nemá žiadny reálny plán, ako situáciu riešiť.Kritika mimovládnych organizácií sa odvíja od ich monitorovacej správy o implementovaní opatrení národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku. V tomto dokumente pre Európsku komisiu (EK) zástupcovia MVO okrem iného upozorňujú, že sa Slovensko neinšpiruje susednými krajinami, ktoré prijali v oblasti špeciálneho školstva či vzdelávania v rannom detstve zásadné reformy.Rezort školstva pripomína, že cieľom opatrení strategického dokumentu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ale aj základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania s osobitným dôrazom na odstránenie segregácie v školách, predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a zabezpečiť úspešný prechod zo školy do zamestnania.dodáva tlačový odbor rezortu a pripomína, že celkový objem prostriedkov určených na skvalitnenie podmienok pri výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách bol v roku 2017 vo výške 7.341.350 eur.Rezort pripomína i to, že v pôsobnosti štátneho tajomníka vznikla ako jeho poradný orgán konzultačná platforma ministerstva školstva a mimovládnych organizácií pre oblasť inkluzívneho vzdelávania. Poukazuje i na vznik pracovnej skupiny na podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania a tiež národný projekt Škola otvorená všetkým, zameraný na inkluzívne vzdelávanie a skvalitnenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.uvádza rezort.Ministerstvo zvýrazňuje i fakt, že sa tiež sprísnila kontrolná činnosť Štátnej školskej inšpekcie v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, ktorá sa vzťahuje na kontrolu vhodne volených diagnostických postupov, ako aj na stav a úroveň uplatňovania princípu rovného prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do špeciálnej základnej školy. Ako rezort dodáva, od 1. januára 2016 nie je možné prijímať do špeciálnej školy a špeciálnej triedy deti alebo žiakov len na základe faktu, že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.upozorňuje školský rezort.Monitorovacia správa mimovládnych organizácií sa okrem vzdelávania venuje aj riadeniu politík začleňovania, čerpaniu eurofondov a zameriava i na pretrvávajúci problém volebnej korupcie, diskrimináciu a tiež prípady policajného násilia v rómskych osadách.Správu pripravili Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), Človek v ohrození, Komunitné centrum menšín, Roma Media – ROMED, Rómska platforma a Rómske advokačné a výskumné stredisko. Dokument je súčasťou pilotného projektu rómskeho občianskeho monitoringu v 27 krajinách EÚ, ktorý financuje Európska komisia.