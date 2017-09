InnoEnergy otvoril zastúpenie na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Skvelá príležitosť pre slovenské startupy z oblasti energetiky. Od leta tohto roku je Slovensko súčasťou InnoEnergy – najväčšieho európskeho investičného fondu a akcelerátoru v oblasti energetiky. Jeho cieľom je podporovať inovácie a budovať komunity inovátorov v oblastiach ako energetická efektívnosť, inteligentné budovy a mestá, skladovanie energie či obnoviteľné zdroje energie. InnoEnergy zároveň podporuje a investuje do inovácií v každej fáze ich vývoja – od vzniku ideí až po vstup na trh. Pomocou svojej celoeurópskej siete pozostávajúcej z viac ako 160 partnerov spája inovátorov a výskumníkov s priemyslom, podnikateľov s trhmi a nádejných absolventov škôl s firmami."Ide o príležitosť zintenzívniť na Slovensku podporu inovácií v energetike. Slovensko nepochybne má potenciál presadiť sa v tejto oblasti. Jedna z ciest je aj intenzívnejšia spolupráca etablovaných energetických hráčov a mladých, začínajúcich tech-firiem," uviedol slovenský komisár M. Šefčovič na dnešnom slávnostnom otvorení pobočky InnoEnergy Hub Slovensko za účasti Jakuba Millera, výkonného riaditeľa fondu InnoEnergy pre strednú a východnú Európu a Petra Kolesára, výkonného riaditeľa spoločnosti Neulogy.Začatie činnosti InnoEnergy na Slovensku znamená, že startupy v oblasti energetiky majú možnosť získať kvalitné koučovanie a prístup k medzinárodnej sieti investorov, expertov, korporácií a zákazníkov. Dostupná je aj finančná akcelerácia v hodnote do 150-tisíc eur pre začínajúce firmy. InnoEnergy však neponúka podporu len startupom – pre malé a stredné firmy ponúka podporu vo forme expanzie na európske trhy či dodatočné financovanie. Veľké firmy majú možnosť spolupracovať s najperspektívnejším európskym startupmi v oblasti energetiky a získať financovanie na vývoj produktov v objeme niekoľkých miliónov eur. Fond už na podporu veľkých inovačných projektov firiem a následné uvádzanie ich nových revolučných technológií na trh investoval vyše 157 mil. EUR. InnoEnergy taktiež sprostredkúva magisterské aj doktorandské štúdiá pre budúcich lídrov v energetike, ako aj medzinárodné programy, stáže či zapojenie študentov do firemných projektov.Na Slovensku je zástupcom InnoEnergy konzultačná spoločnosť Neulogy, ktorá sa dlhodobo venuje podpore inovatívnych firiem, ako aj výskumných aktivít. Neulogy pre InnoEnergy na Slovensku vyhľadáva potenciálne investície a pripravuje slovenské startupy na vstup do akceleračného programu. Podľa slov Petra Kolesára, výkonného riaditeľa firmy Neulogy, „Slovensko má čo ponúknuť, čo sa týka energetických riešení a inovatívnych technológií. Dôkazom toho sú špičkové firmy, ktoré sa presadili na európskom alebo globálnom trhu, ale aj startupy v skorej fáze vývoja, u ktorých ešte len môžeme očakávať prudký rast a expanziu.“ Pod záštitou spoločnosti momentálne prebieha prvé slovenské kolo najväčšej energetickej súťaže pre startupy v skorej fáze vývoja pod názvom PowerUp!. Slovenské finále sa uskutoční 11. októbra 2017 v Bratislave. Víťaz slovenského finále postúpi do celoeurópskeho finále, ktoré sa uskutoční koncom novembra v Budapešti.style="text-decoration: underline">InnoEnergy otvoril zastúpenie na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.