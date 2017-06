Innsbruck pripustil kandidatúru na ZOH 2026, potrebuje súhlas občanov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 21. júna (TASR) - Organizácia zimných olympijských hier v roku 2026 by mohla rakúsky Innsbruck vyjsť 1,175 miliardy eur. K samotnej kandidatúre však mesto chce súhlas od obyvateľov.uviedla primátorka Innsbrucku Christine Oppitz-Plörerová. Jednotlivé športy by boli rozložené do existujúcich areálov v Tirolsku a južnom Nemecku. Innsbruck by tým pádom nemusel budovať takmer žiadnu novú infraštruktúru.Rozptýlenie súťaží je súčasťou reformného programu Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pod názvom Agenda 2020. Tá umožňuje väčšiu flexibilitu pri organizácii hier, za použitia existujúcich dejísk alebo aj priľahlých krajín. O kandidatúre Innsbrucku sa bude hlasovať v referende 15. októbra. O dejisku ZOH 2026 sa rozhodne v roku 2019. Informovala agentúra AP.