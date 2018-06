Inovačná výkonnosť EÚ rastie: Najlepší sú Švédi, SR je šiesta od konca

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 22. júna (TASR) - Inovačná výkonnosť v EÚ sa naďalej zvyšuje, avšak na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy treba vyvinúť ďalšie úsilie. Vyplýva to z európskeho prehľadu výsledkov inovácie na rok 2018, ktorý v piatok zverejnila Európska komisia (EK).Komisia každý rok zverejňuje porovnávanie inovačnej výkonnosti členských štátov Únie a jej porovnanie s medzinárodnými konkurentmi. Tieto údaje pomáhajú členským štátom a EÚ ako celku posúdiť, na ktoré oblasti sa treba zamerať.Z prehľadu výsledkov na rok 2018 vyplýva, že EÚ má veľa talentovaných ľudí s podnikateľským duchom, ale podľa stanoviska EK treba zvýšiť efektívnosť prideľovania zdrojov hospodárstva a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, ak má Únia zostať na čele medzinárodnej inovácie.Eurokomisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas skonštatoval, že prehľad výsledkov potvrdil, že Európa je silná v oblasti vedy, ale nedostatočne výkonná v oblasti inovácie.opísal situáciu Moedas.Európsky prehľad výsledkov inovácie za rok 2018 poukázal na pozitívny trend vo väčšine krajín EÚ – najmä na Malte, v Holandsku a Španielsku. Lídrom v oblasti inovácií v EÚ je naďalej Švédsko. Za ním nasleduje Dánsko, Fínsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Luxembursko. Zo skupiny najlepších inovátorov tento rok vypadlo Nemecko.Na druhej strane rebríčka je Rumunsko ako krajina s najmenším podielom inovačnej výkonnosti, druhý najhorší výsledok má Bulharsko. Slovensko je na šiestej najhoršej pozícii v rámci inovácií, keď v tomto prieskume horšie výsledky mali v Chorvátsku, Poľsku a Lotyšsku. Najlepšie si z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v týchto ukazovateľoch počína Česká republika (celkovo 13. priečka), ktorá sa ocitla mierne pod inovačným priemerom EÚ. V priemere sa inovačná výkonnosť EÚ od roku 2010 zvýšila o 5,8 %.Správa tiež naznačila, že Únia dobieha kľúčových konkurentov ako je Kanada, Japonsko a Spojené štáty. Južnú Kóreu by EÚ v nasledujúcich rokoch mala postupne dobehnúť. Preklenutie existujúcich rozdielov a udržanie si náskoku pred Čínou (rozdiel sa rýchlo znižuje) si vyžiada zosúladené úsilie s cieľom prehĺbiť inovačný potenciál.S cieľom prispieť ku globálnemu vedúcemu postaveniu Európy v oblasti inovácie EK navrhla doteraz najambicióznejší európsky program financovania výskumu a inovácie, Európsky horizont. Jeho rozpočet na obdobie 2021 – 2027 by mal byť vo výške 100 miliárd eur. Komisia očakáva počas nasledujúcich dvoch rokov zlepšenie celkovej inovačnej výkonnosti EÚ o 6 %.