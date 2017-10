Insigne po stom góle: Môže to byť naša sezóna

Hráč Neapola Lorenzo Insigne sa raduje z gólu v zápase 8. kola talianskej Serie A proti AS Rím 14. októbra 2017 v Ríme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 15. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol s kapitánom Marekom Hamšíkom si aj po ôsmom kole talianskej Serie A držia stopercentnú bilanciu. V sobotňajšom šlágri si odviezli cenné tri body zo štadióna AS Rím, kde zvíťazili vďaka gólu Lorenza Insigneho 1:0. Líder tabuľky využil zaváhanie Juventusu Turín, ktorý podľahol doma Laziu Rím 1:2, a pred obhajcom trofeje má už päťbodový náskok. Lazio sa s 19 bodmi vyrovnalo Juventusu, rovnaký počet má aj Inter Miláno, ktorý však ešte v nedeľu čakalo mestské derby s AC.Insigne sa na Olympijskom štadióne v Ríme strelecky presadil v 20. minúte, keď sa k nemu v šestnástke dostala odrazená lopta, ktorú nekompromisne napálil do siete a postaral sa o jediný presný zásah.vyznal sa po zápase Insigne, ktorý vsietil jubilejný 100. gól v kariére.uviedol pre denník La Stampa.Neapolčania po ôsmom víťazstve v rade pomýšľajú na najvyššiu métu.nechal sa počuť taliansky reprezentant. Slovenský stredopoliar Marek Hamšík pobudol za hostí na trávniku do 72. minúty, keď ho vystriedal Poliak Piotr Zielinski.Za to konkurent Juventus Turín duel s druhým rímskym klubom nezvládol, podľahol doma Laziu 1:2 a utrpel prvú prehru v ligovej sezóne. O oba góly hostí sa po zmene strán postaral Ciro Immobile, ktorý odpovedal na vedúci gól Douglasa Costu z prvého polčasu. Domáci boli blízko aspoň k bodu, ale v nadstavenom čase nepremenil pokutový kop Paulo Dybala. Jeho strelu zlikvidoval brankár Thomas Strakoša.citovala dvojgólového hrdinu Immobileho agentúra DPA.