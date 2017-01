Inšititút: Počkáme si, či nejde len o vyjednávaciu taktiku RegioJetu

Na archívnej snímke Radim Jančura - majiteľ spoločnosti RegioJet. Foto: TASR - Pavel Neubauer Na archívnej snímke Radim Jančura - majiteľ spoločnosti RegioJet. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. januára (TASR) - Súkromný dopravca RegioJet už v minulosti podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislava Cenkého ukázal, že vie, ako sa robí nátlaková akcia na štát. "Preto si počkáme, či toto taktiež nie je len ich vyjednávacia taktika, aby dosiahli napríklad navýšenie objednávky na trati Bratislava – Dunajská streda – Komárno," opísal pre TASR Cenký.Reagoval tak na aktuálne oznámenie spoločnosti RegioJet, že od 31. januára 2017 prestane vypravovať vlaky na trase Bratislava - Košice. Impulzom na takýto krok bolo podľa dopravcu opätovné zavedenie IC vlakov na túto trať. Súčasne s cestovným zadarmo v dotovaných rýchlikoch totiž nie je podľa RegioJetu na trhu dostatok platiacich cestujúcich na to, aby sa vedeli komerčne nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku uživiť.RegioJet však podľa Cenkého nemá dnes dostatok vozňov a lokomotív, a preto by preňho mohlo byť výhodné presunúť vozový park práve na smer Praha, kde je perspektíva zisku. "Súhlasíme však s tým, na čo RegioJet poukázal, a to je nesystémové zavedenie bezplatnej prepravy na železnici a politicky motivované opätovné zavedenie InterCity (IC) vlakov," doplnil Cenký.V súčasnosti by mal podľa neho rezort dopravy a štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) doplniť výpadok kapacity po odchode RegioJetu, a tiež zvýšiť kvalitu služieb v rýchlikoch, ktoré sú priamou konkurenciou vlakov RegioJet. "Pretože cestujúci si na istý štandard zvykli," dodal Cenký.Okrem iného by mal štát podľa neho vyslať jasný signál, či chce dopravný trh liberalizovať, alebo ho chce riadiť s obmedzovaním prístupu súkromným dopravcom. "Nesystémové kroky z posledných rokov negatívne ovplyvňujú vývoj verejnej osobnej dopravy, ale aj dopravcov. Bezplatnou prepravou na železnici štát pokrivil trh a uškodil súkromným železničným, ale aj autobusovým dopravcom," opísal Cenký. Opätovne preto poukazuje na potrebu vytvorenia dopravnej autority, ktorá bude financovať, súťažiť a objednávať výkony vo verejnej doprave na celom Slovensku.Podľa predsedu Inštitútu verejnej dopravy (IVD) Mareka Modranského sa RegioJet od začiatku vstupu na železničný trh správa navonok komerčne, no zároveň si žiada dotácie tak, ako ich dostáva aj štátny dopravca ZSSK. "Treba pripomenúť, že aj spoločnosť ZSSK by vedela a mohla vykonávať len lukratívne spoje na komerčnom základe, ak by jej ustúpili a uvoľnili trh iní, pôvodní dopravcovia," uviedol Modranský.Otázna je však podľa neho úprimná snaha dopravcu dlhodobo zabezpečovať pre verejnosť určité spoje, keď sa neustále vyhráža odchodom z týchto tratí. "RegioJet navonok pôsobí ako populárny dopravca, ktorý sa odlišuje od tých tradičných. Je pravda, že niektoré služby pozdvihol na vyššiu úroveň, no vyberať si len čerešničky z torty vie ktokoľvek," zdôraznil šéf IVD.Slovensko je podľa neho malá krajina, ktorá má limitovanú železničnú infraštruktúru. "Nie je pravdou, že tu existuje priestor pre neobmedzený počet dopravcov," dodal Modranský. Vlakovú dopravu treba podľa neho považovať za jednu z najvhodnejších alternatív pre riešenie dosahu prehustenej premávky na cestách."Je dobré, že štát sa túto ponuku dopravy rozhodol zvýrazniť aj tarifnými výhodami, a to bezplatným cestovaním pre vybrané kategórie cestujúcich. Svoje pozitíva to prinieslo na celom dopravnom trhu aj v kladnej zmene dopravných návykov cestujúcich," opísal Modranský.