Insitná autorka Anna Kotvašová predstaví svoje diela na Spiši

Insitná maliarka Anna Kotvašová zo srbskej Padiny. Archívna snímka. Foto: TASR/Miroslav Košírer

Spišská Nová Ves 3. októbra (TASR) - Spišské osvetové stredisko (SOS) v Spišskej Novej Vsi pripravilo výstavu výtvarných diel insitnej autorky Anny Kotvašovej. Milovníci tohto druhu umenia môžu jej obrazy vidieť v priestoroch osvetového strediska už dnes podvečer. "Anna Kotvašová sa narodila v srbskej Padine, ktorá je jedným z hlavných prameňov jej inšpirácie. Rurálna - vidiecka tematika a spomienky na rodisko ju zaraďujú medzi maliarov tzv. kovačicko-padinského fenoménu insitnej tvorby," priblížila autorku Miriama Bukovinská zo SOS.Maliarka sa podľa nej snaží byť originálnou a jej maliarsky svet má príznačnosti, ktorými sa odlišuje od maliarov uvedeného fenoménu. Svoje vnútorné impresie začala najprv prenášať na drevo a na porcelán. Mnohé suveníry z Padiny vo svete, na dreve a na tanieroch, sú dielom práve jej rúk. "Osudové bolo jedno plátno, ktoré jej v roku 1995 daroval rodák, svetoznámy insitný maliar Michal Povolný. Svoje umelecké vlohy tak pomocou štetca a farieb položila na plátno. Keď jej majster Povolný povzbudzujúco povedal, že z nej raz bude maliarka, jednoducho sa to začalo," dodala Bukovinská.Za viac ako 20 rokov autorkinu tvorbu obdivovali na samostatných výstavách nielen v Srbsku, Macedónsku, Čiernej Hore, ale tiež už vo viacerých mestách na Slovensku. Anna Kotvašová je členkou Múzea insitného umenia v Jagodine a tiež Detvianskej umeleckej kolónie. Pravidelne sa zúčastňuje aj na výtvarných sympóziách. "V roku 2014 sa stala členkou Galérie insitného umenia v Kovačici a počas svojej kariéry získala množstvo ocenení. V roku 2000 vydala grafickú mapu Moje morky," uviedla Bukovinská s tým, že Anna Kotvašová vytvára vlastné kompozície, do ktorých vnáša seba samu. V súčasnosti zo svojho talentu niečo prepožičiava aj mladým začínajúcim maliarom.Výstava, ktorou sa autorka predstaví v Spišskej Novej Vsi, potrvá do 3. novembra.