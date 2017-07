Insitní maliari zo srbskej Vojvodiny vystavujú v Bratislave

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. júla (TASR) – Dnešný Deň zahraničných Slovákov si v Bratislave uctili dvoma výstavami insitní maliari zo srbskej Vojvodiny.na vernisáži výstavy (4.7.) v predvečer pamätného dňa povedal srbský veľvyslanec na Slovensku Šani Dermaku.V kostole Klarisky sú pestrofarebné olejomaľby Pavla Ljavroša (1958). Tento pokračovateľ svetoznámej kovačickej insitnej školy patrí k jej najvýznamnejším súčasným predstaviteľom.účastníkom vernisáže predstavil Ljavroša Pavel Babka, riaditeľ galérie Babka v Padine, ktorá v Srbsku združuje a prezentuje slovenských insitných umelcov po celom svete.Pavel Ljavroš sa na otvorení expozície predstavil aj vlastnou hudobnou tvorbou. Popri ňom vystavuje obrazy syn Pavel Ljavroš (1997). I on je inšpirovaný životom, prácou, tamojšou dedinskou a prírodnou scenériou, ktorú maľuje svojským fantazijným spôsobom. Ich výstava potrvá do 24. júla.V centre krajanského inštitútu Kalab je druhá prezentácia, tentoraz v podaní insitných maliarok zo Srbska. Medzi ne patrí najmladšia vystavujúca žena, kovačická rodáčka Eva Hrková (1985).prezradila Hrková, ktorá na otvorenie výstavy prišla v kroji a s dvoma malými deťmi.Expozícia v Kalabe približuje aj históriu presídľovania Slovákov na Dolnú zem, kde doteraz žije v Srbsku vyše 50.000 Slovákov. Okrem iných založili obec Kovačicu (1802), v ktorej nasledujúce generácie najviac udržiavajú slovenčinu a predstavujú našu unikátnu menšinu v zahraničí. Panely informujú o školstve a iných oblastiach života. Nechýba insitné umenie v čele s jeho najznámejšími predstaviteľmi, akými boli Martin Jonáš, Ján Sokol, Martin Paluška, Ján Kňazovic, Zuzana Chalupová a iní.Vytvorili diela plné naivného pôvabu, jednoduchej krásy a pestrej farebnosti, ktoré približujú výjavy z prírody, poľnohospodárske práce, zvieratá, remeslá i ľudovú zábavu. Ich obrazy vlastnia herci Alain Delon, Ursula Andressová, tenista Novak Djokovič, španielsky kráľ Juan Carlos I., členovia hudobnej skupiny Rolling Stones či posádky Apollo 11, viacerí prezidenti a ďalšie známe osobnosti zo sveta politiky, športu i šoubiznisu. V Kovačici je od roku 1952 Galéria insitného umenia. Vznikla pri 150. výročí založenia obce.Výstava v Kalabe potrvá do septembra.