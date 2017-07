Insolventných firiem bude pribúdať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) - Počet firiem ocitajúcich sa v platobnej neschopnosti klesá celosvetovo už len veľmi pomaly. Budúci rok možno očakávať zvrat a insolvencie začnú rásť. Takýto trend predpokladajú experti spoločnosti Euler Hermes. Insolvencie na Slovensku by však mali ešte v tomto roku klesať výraznejšie.Spoločnosť Euler Hermes, podnikajúca v oblasti poistenia pohľadávok, mapovala ukazovateľ insolvencie v 43 krajinách po celom svete. Výsledky štúdie ukazujú, že platobná neschopnosť firiem bude v aktuálnom roku klesať už len veľmi pomaly, a to o 1 %. V budúcom roku už experti očakávajú zvrat a predpokladajú nárast počtu firiem, ktoré zaznamenajú finančné problémy a dostanú sa do platobnej neschopnosti.Trend v posledných rokoch bol pritom opačný. Dochádzalo celosvetovo k výraznejšiemu znižovaniu insolvencií: o 13,6 % v roku 2014, o 8,4 % v roku 2015 a o 4 % v roku 2016.poznamenal Peter Mucina zo spoločnosti Euler Hermes.Závažné podľa neho je tiež zistenie, že v prípade 20 zo sledovaných krajín sa pre rok 2017 očakáva, že budú mať viac firiem v platobnej neschopnosti, ako bol ich priemer v predkrízovom roku 2008.Spoločnosť vo svojej štúdii ďalej zaznamenala, že celosvetovo až 74 spoločností s ročným obratom viac ako 50 miliónov eur sa stalo insolventnými v prvých mesiacoch tohto roka. Kumulatívny obrat týchto spoločností experti vyčíslili na 19,1 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 34 %.podotkol Mucina. Viac ako tretina (25 z 74) celosvetových veľkých insolvencií v 1. štvrťroku bola lokalizovaná v Európe.Euler Hermes varuje, že spoločnosti by si mali uvedomiť hrozbu domino efektu, ktorý môžu tieto veľké insolvencie spôsobiť. Do vážnych problémov by sa tak mohli dostať najmä firmy v rámci dodávateľského reťazca. Napríklad maloobchodné bankroty v USA a Spojenom kráľovstve by mohli ovplyvniť elektroniku, výrobu a textilný priemysel na celom svete.