Inšpekcia MOV vychválila kandidáta na OH 2024 Los Angeles

Los Angeles 13. mája (TASR) - Inšpekcia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) vyjadrila mimoriadnu spokojnosť s konceptom a infraštruktúrou Los Angeles, jedného z kandidátov na organizáciu OH 2024. Deväťčlenný tím je už momentálne na ceste do Paríža, kde ho čaká rovnaká misia u jediného zostávajúceho protikandidáta zámorského uchádzača.Šéf inšpekčnej komisie Patrick Baumann našiel pre LA len pozitívne slová. "Nemajú problémy. Ponúkajú skvelé športoviská, ktoré berú dych a sú veľkolepé. Los Angeles je už teraz olympijské mesto, no po týchto troch inšpekčných dňoch sme si uvedomili, že bolo až príliš skromné. Inšpekcia len potvrdila, že Los Angeles predostrelo excelentnú ponuku," povedal Baumann americkým médiám.MOV rozhodne o organizátorovi OH 2024 na jeho zasadaní 13. septembra v Lime. Olympijské hry v roku 2020 sa budú konať v Tokiu.