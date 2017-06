Inšpekcia MV SR chce pomoc pri vyšetrovaní policajnej streľby na auto

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. júna (TASR) - Inšpekcia Ministerstva vnútra (MV) SR žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní policajnej streľby na unikajúce auto v nedeľu 18. júna v skorých raných hodinách v blízkosti Hronského Beňadiku v okrese Žarnovica. Pri streľbe zomrel 17-ročný Tomáš.Vyšetrovateľ inšpekcie žiada vodičov, ktorí prechádzali v uvedený deň v čase od 00.15 do 01.30 h v úseku štátnej cesty I/75 a I/65 medzi obcami Nová Baňa a Hronský Beňadik – časť Psiare a boli svedkami prenasledovania auta značky Seat Ibiza policajným autom vybaveným skrytými majákmi, aby svoje informácie poskytli na telefónnom čísle 158, prípadne v pracovné dni na čísle 0961606041.priblížila hovorkyňa rezortu vnútra Andrea Dobiášová.Po streľbe policajtov na unikajúce auto neďaleko Novej Bane zomrel v noci zo soboty na nedeľu (18.6.) 17-ročný mladík. Udalosť sa stala po tom, ako policajná hliadka spozorovala auto, ktoré viedol 19-ročný Michal z okresu Zlaté Moravce. Ten bol polícii známy, keďže už predtým šoféroval motorové vozidlo v čase, keď mal uložený zákaz.Policajná hliadka preto chcela vodiča zastaviť a skontrolovať. Vybrala sa za autom v smere na obec Orovnica, zapla výstražné zvukové a svetelné znamenie, na ktoré vodič reagoval zrýchlením a následne aj riskantným predbiehacím manévrom. Policajti preto použili niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. Keďže vodič nereagoval, použili varovný výstrel na auto. To následne havarovalo neďaleko obce Hronský Beňadik v časti Psiare.Vo vozidle sa nachádzali ďalšie tri osoby, 16-ročná spolujazdkyňa sediaca vedľa vodiča a dvaja spolujazdci sediaci na zadných sedadlách. Jeden z nich, 17-ročný Tomáš, utrpel zranenie. Policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, pričom až do príchodu jej posádky sa snažili mladého muža na mieste oživovať. Ten však na mieste zraneniu podľahol. Deväťnásťročného Michala z okresu Zlaté Moravce polícia obvinila z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.