Inšpekcia preverí, či na stavbe D4 a R7 používajú nebezpečný materiál

Bratislava 30. mája (TASR) – Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) dal pokyn, aby podozrenie, či sa na stavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v bratislavskom Jarovskom ramene používa nebezpečný materiál, preverila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Pre TASR to uviedol Michal Lukáč z odboru komunikácie rezortu životného prostredia."Akékoľvek podozrenie na ohrozenie životného prostredia berieme vážne. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, na základe požiadavky ministra životného prostredia dnešným dňom začal preverovať tieto skutočnosti priamo na mieste," podotkol Lukáč.Pri budovaní bratislavského obchvatu v okolí Jarovského ramena sa zrejme používa aj nebezpečný materiál. Upozornili na to v stredu bratislavský mestský poslanec a vicestarosta Jaroviec Jozef Uhler a bratislavský mestský poslanec a vicestarosta Rusoviec Radovan Jenčík. Tí majú podozrenie, že na stavbu je použitých aj tisíce ton betónového recyklátu s podielom škvary, čo podľa nich môže ohroziť podzemné vody a následne aj pitnú vodu."Nám sa podarilo získať objednávku, kde si subdodávateľ objednáva od firmy Vassal EKO, ktorá je preslávená škandálmi v Bratislave s odpadom, do lokality výstavby D4 Bratislava-Jarovce priviezť napríklad 100.000 ton recyklovaného kameniva zloženého z betónového recyklátu s podielom škvary. To je 10.000 nákladných vozidiel," uviedol Uhler.Obaja poslanci preto vyzvali ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa i ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (obaja Most-Híd), aby sa týmto problémom začali vážne zaoberať a kontrolovať dodávateľa. Ministerstvo dopravy TASR uviedlo, že koncesionár je viazaný zákonmi, normami a predpismi nielen technickými, ale aj environmentálnymi. "Kontrolu nad dodržiavaním zákonov, noriem a predpisov potvrdzuje v prípade D4 a R7 okrem príslušných orgánov aj nezávislý dozor," uviedol rezort.Spoločnosť Vassal EKO pre TASR uviedla, že žiadny materiál s podielom škvary konzorciu nedodáva a nič také ani v zmluve nemá. "Zmluva medzi našou spoločnosťou a D4/R7 hovorí o dodávke 300.000 ton zásypového materiálu (recyklované kamenivo a zemina) na úsek R7, v žiadnom z nich sa škvara nenachádza. Rovnako tak nie je pravda, že by sa akýkoľvek materiál zo spoločnosti Vassal EKO dovážal do lokality Jarovského ramena," povedala firma.Konzorcium, ktoré diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 stavia, čelí taktiež podozreniu, že sa na úsek stavby diaľnice D4 - Podunajské Biskupice a Ivanka pri Dunaji vyváža kontaminovaná zemina. Konzorcium pre TASR v apríli uviedlo, že materiál používaný na stavbu prechádza prísnymi kritériami posúdenia kvality a vhodnosti jeho použitia na výstavbu, vrátane podmienky nulovej kontaminácie zeminy. Na aktuálne otázky TASR konzorcium zatiaľ neodpovedalo.