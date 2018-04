Inšpektori OPCW v pondelok začnú svoju misiu v sýrskom meste Dúmá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 16. apríla (TASR) - Misia Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) sa v pondelok vydá do sýrskeho mesta Dúmá, aby tam prešetrila podozrenia z chemického útoku zo 7. apríla. S odvolaním sa na vyhlásenie námestníka sýrskeho ministerstva zahraničných vecí Ajmana Súsána o tom informoval denník Al-Watan. Súsán dodal, žePodľa agentúry TASS Súsán súčasne vyjadril nádej, že príslušníci misie na zisťovanie používania chemických zbraní si urobia v SýriiSúsán vyslovil očakávanie, že správa expertov OPCWDenník Al-Watan informoval, že členovia misie OPCW pricestoval do Damasku 14. apríla a v nedeľu rokovali o náplni svojej práce s predstaviteľmi sýrskej vlády a sýrskych silových štruktúr. Svoju prácu v Dúmá majú v pláne ukončiť v stredu a pred odchodom zo Sýrie predstavia svoju predbežnú správu.Francúzsky spravodajský web L'Express zverejnil správu, že do hotela v Damasku, kde sú ubytovaní inšpektori OPCW, prišiel v nedeľu námestník sýrskeho ministra zahraničných vecí Fajsal Mikdád a zotrval tam tri hodiny. Web poznamenal, že misie OPCW sa vždy začínajú sériou súkromných stretnutí s vybranými štátnymi úradníkmi.S tvrdením, že v meste Dúmá došlo v noci na minulú nedeľu k chemickému útoku, prišli sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) prišiel dokonca s bilanciou až vyše 100 mŕtvych. Tieto správy počas víkendu zverejnilo viacero sýrskych proopozičných spravodajských portálov a odvysielala ich aj v katare sídliaca spravodajská televízia al-Džazíra.Zo zodpovednosti za útok západné štáty obvinili sýrsky režim a jeho spojencov Rusko a Irán.Rusko správy o chemickom útoku v meste Dúmá, ktoré leží v oblasti východnej Ghúty, spochybnilo a naznačilo, že mohlo ísť o provokáciu. Rovnako ich odmietli aj Sýria a Irán.V reakcii na predpokladaný chemický útok Spojené štáty a ich spojenci v sobotu podnikliútoky na ciele v Sýrii, ktoré sú spojené s tamojším programom chemických zbraní.Podľa vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa spoločné vojenské útoky Spojených štátov a ich spojencov Británie a Francúzska bolineschopnosti Ruska zabrániť silám sýrskeho prezidenta Bašára Asada v používaní chemických zbraní. Podľa amerických armádnych činiteľov sa zásahom trojkoalície eliminovali zvyšné kapacity sýrskeho chemického arzenálu.