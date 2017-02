Inšpirujte sa moderným mestským bývaním v centre Bratislavy

Foto: Corwin Capital Foto: Corwin Capital

Aké zaujímavé riešenia a „vychytávky“ ponúka Blumental v prípade, ak sa rozhodujete medzi novostavbami pri kúpe nového bytu:

1. Energetika:

- Ekológia (zelené strechy) - Snaha o maximalizáciu zelenej plochy, strechy, ktoré to v rámci stavby umožňujú sú „zelené strechy“.

- Ekonomika (kúrenie a chladenie)

Objekt je napojený na plynové tepelné čerpadlá, trieda A1, schopné dodať do systému ako chlad tak aj teplo. Chladenie a kúrenie v bytoch im bude zabezpečovať jedinečná kombinácia plynového tepelného čerpadla s centrálnym zásobovaním tepla (z teplárenskej spoločnosti).

Chlad do bytov pre stropné chladenie bude z nízko potenciálneho zdroja, ktorý bude vyrábať aj teplú úžitkovú vodu ako odpadový prvok (plynové tepelné čerpadlo pri vyrábaní chladu bude zároveň vyrábať aj teplú úžitkovú vodu a v zime zabezpečí teplo do vykurovacieho systému). Laicky vysvetlené, vzduch v bytoch sa tu bude ochladzovať vďaka vode, ktorá bude prúdiť v rúrkach s úzkym priemerom zabudovaných v strope. Na chladenie vody sa pritom bude využívať potenciál okolitého vzduchu, ktorý sa v plynovom tepelnom čerpadle premení na chlad.



2. Komfort:

- Vonkajšie elektricky ovládané hliníkové žalúzie

- Dizajnové radiátory

- Nízky počet bytov na jedno jadro

- Výťah od renomovanej fínskej spoločnosti

Výťahy riadené cez tlačidlový systém nie na dotyk, batériový dojazd pri výpadku prúdu, kontrolovaný vstup z garáže cez čítacie zariadenie, rýchlosť výťahov 1,0 m/s spĺňajúce požiadavky pre vozíčkárov.

- Garáže - Zónové riadenie osvetlenia

- Vstupné & Spoločné priestory

- Infraštruktúra – supermarket, drogéria, trafika atď...



3. Bezpečnosť:

- Kamerové systémy s možnosťou napojenia na 24 hodinovú službu vo velíne („panic button“)

- Uzatvorený vnútroblok

- Požiarne hlásiče



4. Dizajn:

- Kamenná fasáda

- Hliníkové okná



5. Technický štandard budovy:

- Overení výrobcovia a dodávatelia svetového mena

- MaR (Meranie a Regulácia)

Bratislava 7. februára (OTS) - Podľa názoru hlavného architekta rovnomenného bytového komplexu Petra Suchánskeho bude komunitné bývanie modernou formou života súčasnosti. V čase, keď v Bratislave pracujú najmä ľudia v produktívnom veku je dôležité ponúknuť im adresu, kde sú blízko centra a zároveň majú svoje bývanie vybavené technologickými a dizajnovými prvkami najvyššej kvality. Takouto adresou môžu byť práve prienik ulíc Radlinského a Mýtnej.Zónové riadenie miestností spĺňa požiadavky vysokej kvality. Každá riadená zóna (obytná miestnosť) sa svojou teplotou dokáže prispôsobiť požiadavke majiteľa a tým mu vytvorí požadovanú tepelnú pohodu. Samostatne regulovateľné vykurovacie telesá zabezpečia pomocou termoregulačnej hlavice tepelnú pohodu v zime. Na vytvorenie tepelnej pohody v lete je určené stropné chladenie riadené pomocou digitálne programovateľného termostatu. Dotykový displej termostatu zabezpečí intuitívnu zmenu parametrov a časové zóny zabezpečia energetickú úspornosť. Riadenie, výkon a energetická úspornosť je neoddeliteľnou súčasťou manažmentu objektu Blumental . Vykurovanie, chladenie a ohrev TUV bude zabezpečené centrálne zo zdroja tepla alebo chladu. Spotreba tepla, chladu a vody bude samostatne meraná meračom spotreby s diaľkovým odpočtom bez nutnosti vstupu do objektu. Správca sleduje a vyhodnocuje spotreby tepla, vody a elektrickej energie pre každého a tieto hodnoty je možné sledovať pomocou akéhokoľvek zariadenia, do ktorého nie je potrebné inštalovať žiadne aplikácie (PC, tablet alebo mobilný telefón). Heat2go sleduje, zaznamenáva a archivuje spotreby energií a tieto sprístupňuje užívateľom priestorov. Pri spotrebe tepla umožňuje vyhodnocovať a monitorovať spotrebu tepla pre každú miestnosť bytu alebo budovy, čo umožňuje naozaj efektívne a jednoduché vyhodnocovanie spotrieb energií pomocou zariadení s bezdrôtovou komunikáciou napájaných batériou po dobu desať rokov. www.blumental.eu