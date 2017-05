Inštitút pre dopravu: Úplná liberalizácia siete STK je rizikom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 17. mája (TASR) - Po tom, čo rezort dopravy predstavil návrh, ktorým chce úplne liberalizovať trh staníc technickej kontroly (STK), odborníci apelujú najmä na bezpečnosť na cestách. Novela zákona je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní na ministerstve dopravy, následne by ju mala schvaľovať vláda.myslí si predseda správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej.Ako ďalej uviedol vo svojom stanovisku, liberalizácia neznamená, že sa to odzrkadlí aj na vyššej kvalite služieb. Podľa Mateja neplatí, že keď sa trh úplne otvorí, zároveň pôjde hore kvalita služieb, skôr sa môže rozpútať cenová vojna na úkor skutočnej kontroly.myslí si Matej.IDH navrhuje ísť cestou rovnakých podmienok pre všetkých. Podľa Mateja ak majú vzniknúť nové stanice, nech ponúkajú všetky typy služieb. To znamená vykonávať STK aj na kamiónovú dopravu a autobusy, nielen sa zamerať na osobné vozidlá, čo je najľahšia a najlacnejšia časť požadovaných služieb.Inštitút tiež navrhuje, aby sa vytvorili také podmienky, ktoré sieť rozšíria určeným spôsobom zabezpečujúcim doplnenie staníc tam, kde je to potrebné, ale so zachovaním účinného štátneho dozoru.uzatvára Matej.