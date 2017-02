Integrácii prisťahovalcov pomôže aj komunálne volebné právo, tvrdí SPD

Ilustračná snímka Foto: TASR, AP Foto: TASR, AP

Berlín 16. februára (TASR) - Za udelenie komunálneho volebného práva pre cudzincov z nečlenských krajín Európskej únie trvalo žijúcich v Nemecku sa vyslovili autori smernice o ďalšom smerovaní prisťahovaleckej politiky spolkovej republiky z komisie pod vedením podpredsedníčky Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a splnomocnenkyne spolkovej vlády pre migráciu, utečencov a integráciu Aydan Özoguzovej - političky tureckého pôvodu.Podľa nich patrí k princípom demokracie to, že sa ľudia žijúci v tej istej krajine môžu spolupodieľať na demokratických rozhodnutiach v nej. Návrh predpokladá aj udelenie práva zúčastniť sa na referendách pre cudzincov žijúcich trvalo v Nemecku.Členovia komisie vrátane predstaviteľov politických a hospodárskych subjektov, zástupcov migrantských organizácií a náboženských komunít, ako aj vedeckých ustanovizní zdôraznili, že Nemecko síce nepatrí medzi klasické prisťahovalecké štáty, ako napríklad USA, Kanada alebo Austrália, avšak v priebehu niekoľkých desaťročí sa stalo imigrantskou krajinou, ktorej populácia by bez prisťahovalcov klesla už na 60 miliónov. Kým v radoch skôr narodených a na vidieku je podiel prisťahovalcov nízky, potomkovia imigrantov predstavujú v mnohých mestách majoritu medzi neplnoletými. Migračný pôvod má napríklad v Offenbachu viac ako 80 percent tamojších detí.Ako ďalej vyplýva z informácií, ktoré prinieslo internetové vydanie periodika Die Welt, prisťahovalcom by sa podľa komisie mal uľahčiť prístup k získaniu nemeckého občianstva, znížiť by sa mala hranica minimálneho obdobia stráveného v spolkovej republike potrebná pre podanie žiadosti o občianstvo, otvoriť by sa mala možnosť dvojakého občianstva a podobne. Navyše by zavedenie kvót mohlo uľahčiť zamestnávanie ľudí s migračným pozadím v rôznych podnikoch.Aj keď je Nemecko už dlhší čas prisťahovaleckou krajinou, tamojšia spoločnosť by sa takou spoločnosťou mala ešte iba stať, tvrdia členovia komisie.Spoločnosť, ktorá je v spolkovej republike aktuálne pestrá ako nikdy predtým, potrebuje aj súdržnosť, ktorú 38 členov komisie vidí v právnom poriadku, sociálnom štáte, účasti všetkých zainteresovaných na demokracii a rešpekte k inakosti iných.Keďže štát nemôže nariadiť súdržnosť, tejto by malo poslúžiť posilnenie iniciatív medzikultúrneho dialógu.