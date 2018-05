Inter postúpil cez Lazio do Ligy majstrov, Icardi: Šialený zápas

Futbalista Interu Miláno Mauro Icardi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 21. mája (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa po šiestich rokoch vrátia do Ligy majstrov. Účasť v skupinovej fáze nasledujúcej sezóny si zabezpečili v hodine dvanástej. Slovenský obranca Milan Škriniar so spoluhráčmi o tom rozhodli v priamom súboji s konkurentom o štvrté miesto v tabuľke Serie A Laziom Rím.povedal kapitán "nerazzurri" Mauro Icardi.Nedeľňajší duel záverečného kola na vypredanom Stadio Olimpico mal dramatický priebeh. Domáce Lazio viedlo vďaka "vlastencu" Ivana Perišiča a gólu Felipeho Andersona ešte v 75. minúte 2:1, no záver patril hosťom. V 78. minúte premenil jedenástku Icardi, po druhej žltej išiel predčasne pod sprchy Senad Lulič a Inter využil presilovku už po troch minútach. Postupový gól strelil hlavou po rohu Matias Vecino. V záverečných sekundách videl červenú za nešportové správanie ďalší hráč Lazia Patric Gabarron, ktorý pritom ani nebol na ihrisku."Nerazzurri" tak preskočili Lazio na štvrtom mieste, zaručujúcom účasť v skupinovej fáze LM, pri rovnosti bodov rozhodli lepšie vzájomné zápasy. Rimania sa musia uspokojiť s Európskou ligou.povedal brankár Samir Handanovič pre oficiálnu stránku Interu.dodal obranca Andrea Ranocchia.Naopak, veľké sklamanie zavládlo na strane Lazia, viacerí jeho hráči ostali po záverečnom hvizde ležať na trávniku so slzami v očiach.smútil tréner Simone Inzaghi. Za prehru nevinil Stefana de Vrija, po ktorého faule odpískal rozhodca penaltu.uviedol.Icardi sa vďaka premenenej jedenástke dotiahol na čelo tabuľky strelcov a s 29 gólmi ju ovládol spolu s Cirom Immobilem z Lazia.povedal Icardi.Okrem Interu sa v skupinovej fáze predstavia aj šampióni z Juventusu Turín, SSC Neapol s Marekom Hamšíkom a AS Rím.