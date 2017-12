Inter si chce poistiť Škriniara, ponúknuť by mu mal dva milióny ročne

Na archívnej snímke Milan Škriniar. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Miláno 26. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar by mohol čoskoro podpísať nový kontrakt s talianskym Interom Miláno. Podľa denníka Corriere dello Sport si chce vedeniečo najskôr poistiť služby dvadsaťdvaročného defenzívneho univerzála, keďže záujem o neho prejavilo viacero európskych veľkoklubov.Škriniar prišiel do Interu v júli zo Sampdorie Janov za 23 miliónov eur a stal sa tak najdrahším Slovákom v histórii. Ihneď sa zaradil do základnej zostavy trénera Luciana Spallettiho a v 19 dueloch prebiehajúcej sezóny strelil už tri góly.Jeho výkony zaujali skautov popredných európskych klubov a v Taliansku sa okamžite začali množiť špekulácie o jeho odchode. Záujem prejavili Manchester City či slávna FC Barcelona. Inter si ho chce preto poistiť. Škriniar má s klubom kontrakt do júna 2022 vo výške 1,2 milióna eur za sezónu, podľa talianskych médií by si mal vďaka novému polepšiť na viac ako dva milióny ročne.Podľa La Gazzetta dello Sport chce Inter ponúknuť nový kontrakt aj kapitánovi Maurovi Icardimu. Dvadsaťštyriročný kanonier, ktorý prišiel do klubu v roku 2013 taktiež zo Sampdorie, má momentálne excelentnú formu, keď v 19 dueloch strelil 17 gólov a pridal jednu asistenciu. Údajne by mal v januári dostať kontrakt do roku 2023 vo výške až sedem miliónov eur ročne s prestupovou klauzulou okolo 130 miliónov.Inter figuruje na tretej priečke Serie A, na vedúci Neapol stráca päť a na druhý Juventus štyri body. Donedávna viedol tabuľku, no posledné dva zápasy mu nevyšli, keď prehral s Udinese (1:3) a Sassuolom (0:1).