Inter využil širšiu rotáciu, Djordjevič: Chýbala nám energia

Radosť basketbalistov Interu Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Komárno 11. mája (TASR) – Druhý finálový zápas Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) medzi Interom Bratislava a Komárna priniesol opäť drámu až do záverečných sekúnd. Pevnejšie nervy a presnejšiu mušku mali zverenci trénera Olivera Vidina, ktorí získali po výsledku 66:64 druhý bod vo finálovej sérii.Druhé víťazstvosa však dlho nerodilo ľahko. Väčšinu času mali problém dostať sa ku svojej hre, ktorá bola úspešná v predchádzajúcich fázach play off.povedal po zápase rozohrávač Interu Marek Kozlík.Komárno pôsobilo koncentrovanejšie, hlavne pod košom dominovalo nad svojim súperom. V druhom polčase však začalo zaostávať s energiou aj úspešnosťou streľby, čo umožnilo súperovi vrátiť sa do zápasu.vymenoval dôvody prehry domáci hráč Vuk Djordjevič.Inter sa dostal do vedenia necelé štyri minúty pred koncom duelu, čo bol aj rozhodujúci okamih. Hostia zapli v obrane na vyššie obrátky a robili menej chýb. Komárno naproti tomu zahodilo mnoho striel a napokon prehralo o dva body.myslí si Kozlík.Séria sa opäť presúva do Bratislavy, v sobotu 13. mája o 18.00 h je na programe tretí finálový zápas.vyhlásil rozohrávač Interu. Podľa Djordjeviča bude potrebné hlavne oddýchnuť si a zlepšiť herný prejav.