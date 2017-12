Inter zachránilo po ruke Škriniara video

Hráč Interu Miláno Martin Škriniar (tretí sprava) so spoluhráčmi z trávnika, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 31. decembra (TASR) - Po výbornom vstupe do sezóny prechádzajú futbalisti Interu Miláno menšou hernou krízou. Z posledných štyroch ligových zápasov získali iba dva body a v polovici sezóny talianskej Serie A strácajú z tretej priečky na vedúci Neapol sedem bodov.Inter sa začal trápiť najmä v útoku, ofenzívu nedokázal naštartovať ani v sobotňajšom dueli s Laziom Rím, v ktorom uhral iba bezgólovú remízu. Za domácichodohral celé stretnutie Milan Škriniar. V 60. minúte išiel slovenský stopér do sklzu vo vlastnom pokutovom území proti súperovej prihrávke. Lopta sa odrazila od jeho nohy do ruky a rozhodca nariadil penaltu proti Interu. Po následných protestoch hráčov v modro-čiernych dresoch využil hlavný arbiter pomoc videa a pokutový kop odvolal. Interu strelecké šťastie opäť chýbalo a nevyhral už v štvrtom ligovom zápase v rade.Tréner domácich Luciano Spalletti aj napriek strate viacerých bodov v poslednom období svoj tím nezatracuje.povedal tréner Spalletti v rozhovore pre klubovú webstránku.Inter skóroval v uplynulých šiestich zápasoch vo všetkých súťažiach iba raz. Do polovice decembra bojovali Milánčania bok po boku s Hamšíkovým Neapolom o špicu ligovej tabuľky, v druhej polovici posledného mesiaca v roku alestratili svoju oslnivú formu z predchádzajúceho obdobia a po prehrách na domácom ihrisku s Udinese (1:3) a v Sassuole (0:1) získali proti Laziu len bod.