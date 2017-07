Internet pripomína zmluvu Cavendishovho timu s organizátormi

Britský cyklista Mark Cavendish Foto: TASR/AP Britský cyklista Mark Cavendish Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. júla (TASR) - V zhluku postrehov a úvah ohľadom vylúčenia slovenského cyklistu Petra Sagana z Tour de France vygenerovali sociálne siete a portály aj kontext zaujímavého prepojenia. Medzinárodná IT spoločnosť Dimension Data, ktorá má aj rovnomenný tím s lídrom Markom Cavendishom, je už od roku 2015 oficiálnym technologickým partnerom cyklistických podujatí pod hlavičkou Amaury Sport Organisation - organizátorom Tour de France.Obe spoločnosti podpísali päťročný kontrakt v marci 2015. Dimension Data sa tak okrem slávnej Tour podieľa napríklad aj na pretekoch Paríž-Nice, Paríž-Roubaix, la Fleche Wallonne, Liege-Bastogne-Liege, či španielskej Vuelte. Jej cieľom je sprostredkovať verejnosti z podujatí najlepšie informácie z pretekov v reálnom čase."Cyklistika je vzrušujúca a komplexná a zaslúži si ťažiť z najnovších technológií, aby odhalila všetky aspekty tohto športu. Naše partnerstvo s Dimension Data nám pomôže splniť naše ambície a vziať našich fanúšikov na cestu do srdca pretekov a cyklistiku do budúcnosti," uviedol riaditeľ Tour de France Christian Prudhomme.Spoločnosť Dimension Data vznikla v roku 1983 v Juhoafrickej republike. V septembri 2015 sa stala hlavným sponzorom cyklistického tímu Qhubeka, ktorý sa v nasledujúcom roku premenoval na Dimension Data for Qhubeka, skrátene Dimension Data. Krátko na to oznámili príchod hviezdneho šprintéra Marka Cavendisha.Ten skončil na prebiehajúcom ročníku TdF v utorňajšej štvrtej etape, keď po chaotickom záverečnom špurte spadol a zlomil si lopatku. Za jeho pád dala jury pretekov vinu slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi a následne ho z pretekov diskvalifikovala. Na radikálne a medzitým aj rozporuplné rozhodnutie sa zniesla vlna kritiky nielen od fanúšikov, ale i z radov súčasných i bývalých cyklistov a funkcionárov. Saganov tím Bora sa snažil zvrátiť verdikt protestom na Medzinárodnú cyklistickú federáciu (UCI) i Športový arbitrážny súd (CAS), no neúspešne.