Internetoví predajcovia v ČR očakávajú obrat vyše 100 miliárd korún

Praha 26. júla (TASR) - Internetoví predajcovia očakávajú, že v tomto roku prekročí ich obrat prvýkrát magickú hranicu 100 miliárd Kč (3,84 miliardy eur). Naznačujú to výsledky za 1. polrok. Česi totiž pri nákupoch v e-shopoch minuli za prvých šesť mesiacov tohto roka podľa portálu Heureka.cz 46,4 miliardy Kč. Medziročne to znamená rast o 13 %.V 2. polroku by sa tempo rastu malo ešte zrýchliť. Podľa nedávneho odhadu českej Asociácie pre elektronickú komerciu dosiahnu tohtoročné tržby internetových obchodov približne 115 miliárd Kč a podiel e-commerce na celkovom maloobchode vzrastie na takmer 11 %.Rastie najmä on-line nákup jedla a oblečenia, Česi okrem toho takto častejšie nakupujú aj bežný spotrebný tovar. Navyše, k tomuto trendu sa stále viac pridávajú seniori.povedal výkonný riaditeľ asociácie Jan Vetyška. Ako dodal, dynamický rozvoj okrem toho sledujú aj pri segmente potravín a liekov. Aj pri tomto druhu tovaru začínajú zákazníci meniť svoje chovanie a nakupovať ho cez internet.