Interpol disponuje zoznamom pre Európu nebezpečných džihádistov z IS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. júla (TASR) - Interpol disponuje menoslovom 173 džihádistov z tzv. Islamského štátu (IS), ktorí by sa mohli podieľať na teroristických útokoch v Európe. Medzinárodná policajná organizácia však nemá vedomosť, že by niektorá z týchto osôb bola v súčasnosti na starom kontinente.Informácie priniesol britský denník The Guardian.Podľa rovnakého zdroja Interpol informoval ešte na sklonku mája bezpečnostné zložky európskych krajín o zozname potenciálne nebezpečných islamistov, ktorí by mohli mať za sebou výcvik realizácie samovražedných útokov na kontinente, ktoré by mali byť odvetami za neúspechy IS na frontách v Sýrii a v Iraku.Práve počas operácií v týchto dvoch krajinách získala informácie, ktoré poslúžili pre sformovanie spomínaného menoslovau americká Ústredná spravodajská služba (CIA), a to cez vierohodné kanály.Súčasťou spomínaného dokumentu sú podobizne podozrivých a ich osobné údaje z databázy IS vrátane ostatného bydliska, mešity, do ktorej sa chodili modliť či identity matky.