Interpol prijal Palestínu za svoju členskú krajinu, Izrael protestuje

Jeruzalem 27. septembra (TASR) - Interpol schválil dnes žiadosť štátu Palestína o členstvo v tejto medzinárodnej policajnej organizácii, a to aj napriek ostrým námietkam Izraela. Informovala o tom agentúra Reuters.Rozhodnutie, ktoré padlo na zasadaní valného zhromaždenia Interpolu v čínskom hlavnom meste Peking, predstavuje posilnenie dlhoročných palestínskych snáh o získanie oficiálneho uznania na medzinárodnej scéne.uviedla táto organizácia na sociálnej sieti Twitter. Interpol oddnes tvorí 192 členských krajín.Izraelské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré predtým vyhlásilo, že úsilie židovského štátu o odklad tajného hlasovania zlyhalo, dnešné rozhodnutie Interpolu bezprostredne nekomentovalo.vyhlásil po zasadaní šéf palestínskej diplomacie Rijád Málikí, ktorého cituje agentúra DPA.Palestínčania potrebovali na prijatie do Interpolu podporu najmenej dvoch tretín členských krajín. Málikí v tejto súvislosti dodal, že členské krajiny "jasne odmietli pokus o manipuláciu a politickú dominanciu". Vlaňajší pokus Palestíny stať sa súčasťou Interpolu totiž pod nátlakom Izraela zlyhal.Palestínska samospráva na čele s prezidentom Mahmúdom Abbásom vedie kampaň zameranú na vstup krajiny do medzinárodných organizácií. Členstvo Palestíny schválilo i UNESCO, čo viedlo k tomu, že Izrael a USA Organizácii OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru pozastavili na protest dotácie.Interpol so sídlom vo francúzskom meste Lyon je medzinárodným strediskom na získavanie informácií, vydávanie zatykačov a riadenie policajných operácií proti medzinárodnému zločinu. Interpol bol založený v roku 1923.