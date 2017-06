Intesa je ochotná prevziať zdravé aktíva krachujúcich bánk

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 26. júna (TASR) - Talianska veľkobanka Intesa Sanpaolo uviedla, že akvizícia zdravých aktív bánk Banca Popolare di Vicenza a Veneto Banca by mohla viesť k uzatvoreniu približne 600 pobočiek a zrušeniu takmer 4000 pracovných miest.Talianska vláda vstúpila do riešenia problémov dvoch bánk, ktoré doplatili na dlhoročný zlý manažment a vysoký podiel zlých úverov, po tom, ako Európska centrálna banka (ECB) koncom minulého týždňa rozhodla, že spomínané banky sa už nedajú zachrániť.Dobré aktíva prejdú pod Intesu Sanpaolo, zvyšok bude zlikvidovaný. Banka už minulý týždeň oznámila, že je ochotná zdravé aktíva prevziať za jedno euro pod podmienkou, že vláda prijme dekrét, ktorým sa zaviaže k prevzatiu nákladov spojených s procesom likvidácie bánk. Odhaduje sa, že likvidácia dvoch bánk by mohla štát vyjsť až na 17 miliárd eur.Intesa Sanpaolo dnes dodala, že kontrakt o akvizícii spomínaných aktív vyhlási za neplatný, ak by vládny dekrét nebol schválený v parlamente, alebo ak by v ňom došlo k takým úpravám, ktoré by Intese celú dohodu predražili. Parlament by o dekréte mal rozhodnúť najneskôr do dvoch mesiacov. V tejto súvislosti veľkobanka zároveň dnes uviedla, že akvizícia zdravých aktív by mohla viesť k zatvoreniu okolo 600 pobočiek a k zrušeniu 3900 pracovných miest, a to v rámci dobrovoľného odchodu.www