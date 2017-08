Intesa má pre nové sankcie voči Rusku problémy s úverom pre Rosnefť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Miláno 25. augusta (TASR) - Nové americké sankcie voči Rusku spôsobili talianskej banke Intesa Sanpaolo problémy pri zabezpečovaní syndikátneho úveru pre spoločnosť Glencore a Katarský investičný úrad (QIA) na kúpu 19,5 % v ruskej Rosnefti.Ako agentúru Reuters informovali štyri zdroje zo zainteresovaných bánk, viaceré západné finančné inštitúcie pozastavili svoju účasť na úvere 5,2 miliardy eur, ktorý Intesa poskytla už minulý rok. Syndikát mal pomôcť rozptýliť riziko pre Intesu, ktorá doteraz poskytla všetky peniaze. Intesa v máji prizvala k úverovému syndikátu približne 15 bánk z Francúzska, Holandska, USA a čínske Bank of China a ICBC. Zorganizovanie úveru tohto rozsahu obvykle trvá štyri až šesť týždňov, v prípade reformných trhov môže trvať o niekoľko týždňov dlhšie.Podľa bankových zdrojov zodpovedné oddelenia potrebujú viac času na to, aby pochopili dosah nových sankcií.povedal pre Reuters jeden zo zdrojov.Tvorbu syndikátneho úveru dodatočne komplikuje aj politické napätie medzi Katarom a Saudskou Arábiou. Banky sú veľmi opatrné pri všetkých dohodách s Katarom, keďže sa obávajú narušenia vzťahov so Saudskou Arábiou a ďalšími tromi štátmi Perzského zálivu, ktoré sú zainteresované v spore.