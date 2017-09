Inventúru duše Andyho Krausa pokrstili pieskom z Route 66

Andy Kraus, archívne foto. Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Route 67 je názov knihy slovenského scenáristu Andyho Krausa. V novinke z vydavateľstva Ikar, ktorú v utorok (12. 9.) v Bratislave uviedli do života, perom a objektívom zachytáva svoju dvojtýždňovú cestu na motorke naprieč Amerikou po legendárnej Route 66. Autor svoj knižný debut nazval podľa roku svojho narodenia 1967, kedy sa začala jeho osobná Route 67. Prináša nielen dobrodružstvá súvisiace s cestou, ale aj vyznania o živote.dopĺňa Kraus na margo "cestopisu svojho života". Knižná novinka však nie je cestopisom, ani životopisom. Je to premýšľanie a spomínanie zrelého muža, ktorý sa na ceste po slávnej Route 66 zamýšľa nad vlastným životom. Vo veku 50 rokov si doprial chvíľu pre seba a prevetral si hlavu na mieste, ktoré dýcha spomienkami mnohých pútnikov na "harleyoch".Route 67 je iná a zaujímavá aj spôsobom, ako vznikala. Autor každý večer nabitý emóciami a zážitkami z cesty tvoril texty priamo v Amerike a priebežne ich posielal vydavateľovi, s ktorým sa dohodol na knižke v momente, keď ešte nebol napísaný ani riadok.uviedla výkonná riaditeľka Ikaru Valéria Malíková na krste "invenčného cestopisu" či "vtipnej i dojímavej inventúry duše", ktorú uviedli do života pieskom z Route 66.povedal pre TASR Andy Kraus. Úspešný scenárista sa svojím knižným debutom nevydal automaticky na spisovateľskú dráhu:Andy Kraus (1967) sa narodil v Bojniciach. Slovenský herec, humorista, scenárista a moderátor vyštudoval VŠMU v Bratislave, odbor herectvo. Účinkoval v rozhlasovom zábavnom programe Twister a v televíznych zábavných programoch Uragán, Hurikán a Susedia. Ako scenárista sa podpísal pod množstvo televíznych projektov a seriálov ako Panelák, Kutil s.r.o., Keby bolo keby. Žije a tvorí v Bratislave a okolí.