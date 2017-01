Investícia do zimného pestovania cherry rajčín je asi 15,3 milióna eur

Na ilustračnej snímke sú rajčiny. Foto: TASR Foto: TASR

Levice 23. januára (TASR) - Zimná produkcia cherry rajčín je základnou myšlienkou projektu, ktorý je vo výstavbe na Mochovskej ulici v Leviciach neďaleko priemyselného parku Levice - Géňa.Predpokladané ukončenie zámeru, ktorého produkčná plocha v skleníkoch sa bude rozkladať na 5,04 hektára, je naplánované na september 2017, pričom náklady sú plánované na úrovni 15,3 milióna eur. V plnej prevádzke by mal projekt zamestnať 50 až 70 ľudí z daného regiónu, predpokladaná produkcia je 1200 ton cherry rajčín ročne.Ako pre TASR povedal konateľ spoločnosti Energosystémy, s.r.o., Matúš Jančura, slovenský trh je v zimnom období takmer nepokrytý lokálnymi pestovateľmi a tieto plodiny sú k nám dovážané v nedozretom stave. To sa podľa neho prejavuje na ich kvalite, chuti aj cene. Aby bolo pestovanie v našich zemepisných šírkach v tomto období vôbec možné, je potrebné zabezpečiť rastlinám dostatok svetla a tepla.Projekt okrem samotnej produkcie cherry rajčín rieši aj výstavbu nového zdroja elektrickej a tepelnej energie, pričom tá bude využívaná pre rastlinnú výrobu v skleníku.vysvetlil Jančura s tým, že takto je možné regulovať spotrebu energií pri pestovaní podľa potreby, čo v konečnom dôsledku vedie k šetreniu nákladov.Podľa jeho slov v prípade dodávok energií od externých dodávateľov by poplatky za nevyrovnané odbery energie zo siete viedli k nerentabilnosti projektu.dodal Jančura.